林郑承诺增50亿教育开支 港教协建议先行九大迫切项目

（联合早报网讯）香港候任行政长官林郑月娥竞选时承诺，当选后会增加每年50亿（港元，下同）的教育经常开支，香港教协今天（20日）举行记者会，建议新政府上任即时解决九大最迫切项目，涉最少40亿元，另外，在上任一年内解决七个优先项目，涉最少20亿元。教育界立法会议员叶建源表示，会游说不同党派以尽快通过50亿元拨款。

香港明报网报道，叶建源称，最急切项目之首是立刻改善中小学教师编制，应立即增加教师编制比例，小学“班师比”由1:1.5改善至1:1.8；初中由1:1.7改善至1:2.0；高中则由1:2.0改善至1:2.3，届时便可增加约5800个教师职位，吸纳现有合约教师，抵销现有津贴后，料需额外拨出约7.2亿元。

另外，牵涉款项较大的是将中小学的文凭教师转为学位教师。叶建源指，自2004年文凭教师培训课程停办，现绝大部分教师均持学位资历，但因学位教席上限而只能用文凭教席聘用，出现“同工不同酬”，除入职薪酬有差别外，两者顶薪点更相差逾两万元。叶建议采用学位资历得学位教席原则聘用，涉12.36亿元。

其他迫切项目包括冻结中一班额、制订幼稚园教师薪级表、幼稚园增加一名特教统筹老师、小学一校一社工及辅导人员、中小学SENCO常规化，以及资助自资院校学士课程学生等，共逾40亿。

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