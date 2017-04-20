世卫大会未发邀请函 台卫服部：不会缺席

（联合早报网讯）离世界卫生大会（WHA）仅剩1个月，但台湾卫福部迟迟未收到WHA邀请函，国民党籍立委陈宜民19日质询时更挑白地说，台湾今年收到邀请函的机会渺茫。对此，台湾卫福部长陈时中20日在立法院接受媒体联访时表示，就算没有收到邀请函，台湾也不会缺席大会，外交部仍持续和WHA沟通中。

据联合新闻网报道，WHA即将于5月22～31日在瑞士日内瓦举行，台湾自2009年起连续8年都受邀以卫生福利部部长头衔，率团以观察员身分出席，陈时中一再强调，虽然今年台湾未收到邀请函，“但我们不会缺席。”

台湾外交部持续与WHA密切联系，陈时中说，卫福部方面仍旧以“会参加WHA”的心态准备各种备案，比如部长的大会全会发言、团员于技术委员会的发言（议题包含紧急卫生事件管理、卫生人力全球策略、抗生素抗药性计划、流感大流行准备、失智症照护、终结儿童肥胖等），积极向WHA宣导台湾对国际的贡献。

但国民党籍立委质询时直指，现任的世界卫生大会干事长陈冯富珍已和中共领导习近平会面，并传达一中立场看法，导致台湾今年要进入WHA是件很困难的事情。陈时中未正面回应，仅说最坏的打算会延续以往的经验来处理。

陈时中续指，目前WHA顾问团已成立，分为三个小组，总共开过一次会，近期准备开第二次会议。陈宜民提醒，准备内容应该分享给各大学的公卫学院教授准备，不要再只是带一大群卫福部官员到会场上“大拜拜”。

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