中俄博览会6月召开 将举办22项商务活动

（联合早报网讯）第四届中国—俄罗斯博览会将于6月15日—19日在哈尔滨举行。4月20日，中国商务部和俄罗斯官方代表在北京举行了发布会，介绍博览会筹备工作。

据财新网报道，俄罗斯工业贸易部副部长卡拉曼诺夫介绍，俄罗斯铁路公司、俄罗斯技术集团和俄罗斯经济特区管理公司目前已经确认参展。卡拉曼诺夫特别强调，展览会期间将会举办“木材深加工合作”相关研讨会，重点推进木材加工领域与中国伙伴的合作。

中国商务部提供的资料显示，中石油、中国石化、中国中车、营口港、龙建路桥等企业报名参展。此外，短途移动设备及服务提供商纳恩博（Ninebot）公司将首次参展展示智能平衡车和机器人，大族激光科技产业集团股份有限公司将展示激光设备，新松机器人、科沃斯机器人、聚龙科技的无人机也将亮相博览会。

商务部外贸发展局局长孙成海介绍，博览会期间，中俄双方将共同举办20余项重点商务活动，涉及贸易促进、跨境电商、现代农业、海关通关、运输物流、资源开发、机电创新、文化旅游等多个领域。

中俄博览会创立于2014年，由原哈尔滨国际经济贸易洽谈会升级更名而来，是中国唯一一个与外国政府共同举办的国家级展会。俄罗斯经济发展部司长波波夫提到，去年有5万人次参加了叶卡捷琳堡第三届中俄博览会，俄方参加博览会的企业有250余家，签署协议总金额达到10亿美元。

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