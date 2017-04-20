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美国CNN最近将班兰蛋糕誉为我国“国糕”，你觉得本地最具代表性的糕点是？
(2017年4月21日开始投票)
Choices
嘟嘟糕
红龟粿
九层糕
娘惹糕
的确应该是班兰蛋糕
嘟嘟糕
9.57% (11 votes)
红龟粿
20% (23 votes)
九层糕
12.17% (14 votes)
娘惹糕
16.52% (19 votes)
的确应该是班兰蛋糕
41.74% (48 votes)
Total votes: 115
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