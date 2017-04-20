香港历史考试引毛泽东倡废一党专政

（联合早报网讯）香港中学文凭试今天进行历史科考试，试题引用1945年时任中共领导人毛泽东倡议废除一党专政的报告，要求考生回答，若是当年知识分子会否支持中共，以及评论中共掌权后其指导原则是否出现巨变。试题曝光后引发网民热议。

据星岛日报报道，今年历史科试题引述1943年中共某份党报文章，赞扬美国在民主政治上，对落后的中国做了一个示范的先驱，“使我们懂得了建立一个民主自由的中国需要大胆、公正、诚实”。文中又指“我们的心向往着西方。让民主与科技成为结合中美两大民族的纽带”。

试卷也引用1945年抗日战争胜利前夕，毛泽东在中共第七次全国代表大会发表的政治报告，指出为要彻底消灭日本侵略者，必须全国实行民主改革，但若“不废止国民党的一党专政，建立民主的联合政府”，这目标是不可能实现的。

毛泽东的报告直指“一党专政已丧失人心，威信扫地，在中国已经没有一个还敢说一党专政有什么好处”，报告中还称“自由是人民争取来的，不是什么人恩赐的”，“没有人民的自由，就没有真正民选的国民大会，就没有真正民选的政府”。

该道试题要求考生回答党报的作者对美国持什么态度，又要求考生引用毛泽东报告中的资料，回答若身为1945年的中国知识分子，会否支持中共。另外，该题目中占分最多（7分）的一题，则引用“中共于1949年掌权后，其指导原则较掌权前出现了巨变”的评论，要考生说明是否同意并就个人对中国直至1978年发展所知解释答案。

有关考题的照片其后被上载到网上疯传。有网民指“我肯定考评局是香港最勇敢的政府机构”。

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