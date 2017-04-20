调查：香港中小企业逐步重建营商信心

（联合早报网讯）香港最新的综合营商指数回升3.7点，报45.6，创2015年第三季以来新高，反映香港中小企业逐步重建营商信心，六成受访企业认为没有结业危机。

香港生产力促进局今天公布2017年第二季“渣打香港中小企领先营商指数”调查结果。该局在调查400多家公司后发现，综合营商指数回升，但仍距离50点的分界线较远。

营商指数的各个分项中，“招聘意向”跌0.9点，报51.7，维持正面看法；“投资意向”“营业状况”“盈利表现”及“环球经济”等分项指标均取得升幅，尤其“环球经济”一项升幅达50％。

若以行业划分，住宿、膳食服务业及金融、保险业分类指数取得最大升幅，分别报50及57.5，处于分界线以上，反映信心较强。

表现较差的则是零售业，指数再跌0.5点至38.4。渣打高级经济师刘健恒指出，虽然环球实体经济有改善，但影响需要时间浮现，香港零售业营商环境短期内仍面临挑战。

不过，身兼“全港购物节召集人”的一带一路国际研究院副院长李鋈麟预计，香港今年的零售业将回升，而由于中日韩关系目前摩擦不断，预计大陆旅客将回流香港购物。

他估计，饮食业表现将较活跃，“中下价零售业”也会回升，但占香港零售市场两成的高消费品销售仍然低落，整体销售数字将难以大升。

李鋈麟建议，香港可以成立一个“永不落幕”24小时运作的交易中心，相信可吸引不少潜在投资者以及在大陆发展遇瓶颈的公司参与，同时有助带旺香港旅游业。

另一方面，香港商务及经济发展局局长苏锦梁今日表示，港府推出的美食车计划，目前有四部美食车的停泊点较少顾客，当局会批准他们按意愿分别转到人流较多的有关场地营运，增加美食车营运空间及弹性。

他说，目前四个人流较差的停泊点，包括起动九龙东一号场、海洋公园、金紫荆广场和中环海滨。（新加坡《联合早报》香港特派员易锐民报道）

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