路透社：铜锣湾书店桂民海获奖 中国外交部回应“没兴趣”

(联合早报网讯)铜锣湾书店股东桂民海(大陆官方称桂敏海)近日获颁瑞典波利特科夫斯卡娅奖,以表彰他在捍卫言论与出版自由上的努力。据路透社报道,中国外交部在被问及此事时,称“没兴趣”评论。

该报道描述,中国外交部发言人陆慷被问及拥有瑞典国籍的桂民海获非营利机构颁奖一事时,以“没兴趣”回应,且表示不知道这个奖。

但中国外交部官网刊登的例行记者会文字记录中,并没有相关内容的记录。

主办方赞扬,桂民海身为出版商,仍不顾自身危险,敢于挑战思想狭隘的中共政权("despite personal risk ... shown great courage as a publisher and challenged the narrow-mined political agenda of the Chinese regime". )。

波利特科夫斯卡娅(Anna Politkovskaya Award)是瑞典新闻机构为纪念2006年在俄罗斯遇害的着名女记者波利特科夫斯卡娅所设立。

中央电视台曾在去年1月播出桂敏海承认14年前醉驾导致一名女大学生死亡忏悔自白的片段。他至今仍未获释放。

