习近平贵州全票当选十九大代表 陈敏尔当选省委书记

（联合早报网讯）（贵阳讯）中共总书记习近平今天在贵州省以全票当选中共十九大代表。

据中国官方通讯社新华社报道，中共贵州省第十二次代表大会本月16日至20日在贵阳召开，并在今天上午举行正式选举。报道称，在当地参选的习近平当选后，“全场爆发出长时间热烈的掌声”。

在十八大代表选举期间，习近平在上海参选。新华社报道并未披露习近平这次到贵州参选的原因。

有分析认为，习近平这次在贵州参选，在一定程度上体现了他对贵州扶贫的重视。

新华社报道就引述党员干部表示，习近平到贵州参选，“展现了党中央新的作风形象，树立了良好导向，对于进一步密切联系党员群众，加强和规范新形势下党内政治生活，推动实施脱贫攻坚等重大国家发展战略，具有重大意义”。

同日，中共贵州省第十二届委员会第一次全体会议选举陈敏尔为省委书记。

官方简历显示，今年57岁的陈敏尔1984年进入浙江省绍兴市委宣传部，此后长期在宣传领域工作。在习近平担任浙江省委书记期间，陈敏尔是浙江省宣传部长，两人共事五年。

中共十八大前后，陈敏尔异军突起，以浙江常务副省长空降贵州，从省委副书记到代省长到省长，只用了一年时间。他在2015年7月升任省委书记。

有分析认为，陈敏尔接下来有望继续受到重用，在十九大进入中央政治局。

去年11月以来，中共启动选举十九大代表的程序，并将在今年6月底选出2300名代表。

将于今年下半年召开的十九大，将选举新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。大会闭幕后，新一届中央委员会将立即选出新一届中央政治局、政治局常委会和总书记，并选出新一届中央军事委员会和军委主席。

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