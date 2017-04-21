英媒：中国影响力扩大令好莱坞折腰

（联合早报网讯）英国《泰晤士报》星期四（20日）报道说，中国在美国好莱坞的影响越来越大，导致那些经常批评中国政府的电影演员事业受损。

据BBC报道，《泰晤士报》的文章说，好莱坞演员理查·基尔（Richard Gere），多年来一直批评中国政府的西藏政策，他本人也是达赖喇嘛的朋友。

他表示，他在好莱坞的一些影片中受到禁演，怀疑这与中国政府的施压和影响力有关。

他对媒体表示，有时好莱坞的一些制片会说，这个电影无法请基尔出演，因为这会令中国人不悦。

还有一次，他与一位中国导演合作想拍一部小预算的影片，还有两个星期就要开机了，他收到这位导演的电话说："对不起，我不能导演这部片子了"。理查说，如果他与这位导演合作的话，就意味着这位导演本人以及他的家人将不会被允许离开中国，尽管这部影片根本不会在中国上演。

文章写道，中国在90年代对好莱坞的影响力几乎微乎其微，但现在却不可同日而语。

中国电影业的发展与投资使好莱坞不敢怠慢中国。文章引述一位美国业内人士的话说，现在已经到了一个没有中国，好莱坞就无法生存的时代。

至于理查德·基尔本人，他说幸亏依靠自己数十年的打拼在影坛获得地位，使他可以在不接那些中国投资的大片也可以生存下来。

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