香港有线宽频易主 新世界主席郑家纯成大股东

（联合早报网讯）香港传媒机构有线宽频将易主，香港地产发展商新世界发展集团主席郑家纯、远东发展主席邱达昌等持有的永升亚洲将成为有线宽频大股东。有线宽频昨晚10时发出公布称，与永升亚洲达成具约束力的协议，提供一项10亿元（港元，下同，1.8亿新元）的注资计划。

据文汇报报道，永升亚洲表示，据相关协议，价值约7.04亿元股份将以公开供股形式售予现时的股东，并由永升包销，共筹集约7.04亿港元。

同时，由香港商人吴光正持有的九仓集团把所持有值三亿元的有线宽频债务转为股份，即合共向有线宽频注资10亿港元。

永升亚洲股东包括，远东发展主席邱达昌持有24.5%、新世界主席郑家纯持有31.5%、周大福企业持有14%、联想控股执行董事赵令欢拥有的Expand Ocean持有14%、富力地产主席李思廉持有16%。

有线宽频预期，整个计划完成后，将产生集资净额约6.69亿元，将可满足未来数年的现金流需要，以及在收费电视及免费电视牌照方面的投资资金需求，并支援业务重组及扭转经营困境。

有线宽频旗下有线电视已于今年4月18日向香港政府请求将接纳收费电视牌照续期限期延长至5月31日。

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