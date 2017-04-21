国民党主席选举 今天进行号次抽签

（联合早报网讯）国民党主席选举监察委员会今天将审查候选人资格并进行号次抽签。洪秀柱、吴敦义、郝龙斌、詹启贤、潘维刚、韩国瑜阵营今天都派代表抽签。一般认为，六名参选人都通过合格党员3％连署门槛。

国民党主席选举竞争激烈，包括国民党主席洪秀柱、国民党副主席郝龙斌、台湾前副总统吴敦义、前台北农产运销股份有限公司总经理韩国瑜、前国民党副主席詹启贤与前国民党籍立法委员潘维刚等六人登记参选。

这次国民党主席选举，必须跨过3％连署门槛、缴交合格党员连署书1万3322份，经过审查才能成为正式候选人。

联合新闻网报道，据各阵营统计，潘维刚缴出10万870份连署书、吴敦义缴出22万1891份、郝龙斌10万8233份、詹启贤10万4359份、韩国瑜5万7341份、洪秀柱12万8888份。

国民党已于昨天完成连署人资格审查，不过，党中央不愿透露六名参选人是否都通过3％连署门槛，只强调今天审查候选人资格后，对外宣布，且只会公布合格或不合格，不会公布审查的连署结果。

由于六个阵营都各送出五万份以上连署书，一般认为都会跨过3％连署门槛，且六个阵营都已对外表示，今天会派代表到党中央进行号次抽签。

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