台湾军方首长大规模调整 中科院长张冠群升上将

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文上任将满一周年，昨天公布核定后大规模的军方首长调整案。

《自由时报》报道，参谋总长邱国正月底届龄退伍，由国防部军政副部长李喜明上将接任；飞弹专家、现任台中科院院长张冠群中将直升为国防部军备副部长，并晋任为二级上将。

张冠群也创下由基层国防科技研发人员晋任上将，及军备副部长首度由研发专业人员担任的双纪录。

此外，军政副部长职务由现任副参谋总长兼执行官蒲泽春上将接任，陆军副司令陈宝余中将升任副总长兼执行官，并晋任为二级上将。军备副部长郑德美上将则转任总统府战略顾问。

相关人事均于5月1日生效。

自由时报引述军方官员指出，去年十二月接总长的邱国正，本月底将满上将服现役的最大年限64岁，军方内部曾建议是否採专案延役方式让他续任，但据了解，邱国正认为应尊重制度，以畅通军中人事管道，因此决定月底届龄退伍。

至于军政副部长一职，过去都是由文人出任，蔡英文先前核定由李喜明出任时，是以现役上将身分接任，也让国防部体系的上将由七人增为八人，如今仍由现役上将蒲泽春接任，这项人事安排显示蔡英文有意维持八位上将的规模。

此外，中科院长由谁接任也成为军方关注焦点。军方权威官员说，中科院为行政法人，院长人事案要由董事长推荐并由董事会通过才算数，中科院月初才开过董事会、通过张冠群续任案。

在张冠群升任军备副部长后，中科院必然要再开董事会，但时间可能会落在5五月1日以后，这代表张冠群有可能暂兼院长，或由首席副院长杲中兴暂代。

针对上述人事案，台湾总统府发言人黄重谚强调，这是邱国正退伍后所进行的人事调整，依照专业、建军、治军相关需要做安排。

台湾政府人士则说，张冠群是第一个从研究体系晋任上将，并从专业领域晋升到军备副部长，显示台军在专业化上的重视，同时对国防自主、科技研发有宣示意义。

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