河北代省长许勤：对雄安新区继续实施最严格管控

（联合早报网讯）河北省代省长许勤昨天在有关雄安新区规划建设会议上表示，将继续强化管控，严加防范雄安新区及周边炒房炒地炒股等投机行为。

河北日报报道，中共河北省第九届委员会第三次全体会议昨天在石家庄召开。全会的主要任务是“进一步传达学习贯彻习近平总书记在雄安新区规划建设工作座谈会上的重要讲话和重要批示精神，进一步传达学习贯彻党中央、国务院关于设立雄安新区的通知精神”。

许勤发言指出，今年是雄安新区规划建设开局起步之年，要重点抓好七方面工作。他并强调，要继续实施最严格的管控，坚决严禁新区大规模开发房地产，坚决严禁违规建设，坚决严控周边规划，坚决严控入区产业，坚决严控周边人口，坚决严控周边房价，坚决严加防范炒房炒地炒股等投机行为。

另外，他也要求，各地各部门特别是廊坊北三县要自觉服从、主动融入北京城市副中心建设，为首都“两翼”的建设作出贡献。

报道也提及，要有序承接北京非首都功能疏解。精准把握非首都功能疏解内容，积极引入发展高端高新产业，着力提高新区公共服务水平，统筹推进区域协调发展。

许勤也提到，要稳妥有力做好征迁安置、就业保障、维护稳定等工作。

中共河北省委书记赵克志也发表讲话，要求广大党员干部群众“充分认识设立雄安新区是党中央实施的重大国家战略，站位党和国家全局，自觉服从服务大局。要把握‘千年大计’的高点定位，充分认识设立雄安新区是党中央推动的重大历史工程，用大历史观来看待这件事情”。

赵克志也说，要以“创造历史、追求艺术”的精神，对标北京城市副中心，坚持高标准高质量组织规划编制，确保把雄安新区每一寸土地都规划得清清楚楚再开始建设。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅