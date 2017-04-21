官媒评《人民的名义》热播：还驾驭不了“真实的贪官”

（联合早报网讯）中国反腐题材电视剧《人民的名义》播出后“意外”获得广大网民好评，中共中央机关报人民日报社旗下的《环球时报》昨天刊文，认为不应对《人民的名义》做过度引申，更指中国的影视剧整体上还驾驭不了“真实的贪官”。

《环球时报》总编辑胡锡进以笔名“单仁平”撰写题为《不应当对〈人民的名义〉做过度引申 》文章称，反腐剧“被禁”12年后重新杀回荧屏，一举就制造了影响力之最，这会让给它打开口子的官方高兴，它是官民注意力在电视剧市场上的一次成功交汇。

文章也称，随着剧情深入，对官场裙带关系的不满，对寒门子弟不攀附权贵就无出头之日的愤懑，都似乎在跳出剧情，针对了现实社会。“中国社会存在大量问题，我们敢于在主旋律影视剧中展示它们，就不应害怕一些人聚焦它们，‘过多议论’它们。”

文章特别提及《人民的名义》对反派人物的刻画，但认为“当下舆论对正剧中的负面情节还常常感到兴奋，对反面人物的同情说不定会失去节制”。

文章剧中人物“祁同伟”为例，“电视剧把这样一个贪官展开了，对他的同情马上就发酵了，这不是编剧的问题，而是中国的影视剧还整体上驾驭不了‘真实的贪官’”。

文章最后总结，不对《人民的名义》情节做过度引申，更不给它扣帽子，包容它的不完美之处，这才是对闯反腐题材创作的真正保护和鼓励。

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