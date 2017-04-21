赖清德写信向日本报告被批：满口台独 却是媚日

（联合早报网讯）位于台湾台南的日本工程师八田与一雕像被锯后，民进党籍台南市长赖清德第一时间指示全力积极侦办案件。“白色正义联盟”今早刊出一张日文信函，指赖清德为了铜像，亲自写信跟日本报告，并狠批“是把自己当日本台南都了吗”？

白色正义联盟今天早上在脸书专页放上一张4月18日由赖清德亲自署名的日文信函，并写道：“我们台南市长，为了一座铜像，还要亲自写信跟日本报告，有没有搞错！国家名称都没看到，是把自己当日本台南都了吗？满口台独，却是媚日，慰安妇都被你们牺牲掉了！”

位于台南乌山头水库的日本土木工程师八田与一的雕像，本月16日清晨被发现遭“砍头”，台北市前议员李承龙公开坦承干案，并已到警局自首。

八田与一是生于日本石川县的土木工程师，曾参与台北下水道兴建工程、高雄港兴建工程等，以设计台湾嘉南大圳及乌山头水库闻名，其中嘉南大圳是当时领先世界的工程创举。八田与一也被认为是日据时代台湾现代化的重要土木工程推手。

2011年，仍在野的台湾现任总统蔡英文，曾前往乌山头水库，向八田与一塑像献花。

这座塑像的头颅遭电锯且不翼而飞，在台湾社会引起议论，更引发了一场指责绿营人士“亲日”的大争议。

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