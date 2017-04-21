台湾人认同度下滑 台学者：中共政策奏效

（联合早报网讯）台湾一最新民调显示，民众在台湾人认同度上下滑，学者认为这或与中国大陆推动的“青年邀访交流”与“国民化待遇”政策有关。

综合联合新闻网、风传媒等台湾媒体报道，新台湾国策智库的民调显示，83.5%的受访民众认为自己是台湾人，对比两年前的数字下滑七个百分点。

在台湾人自我认同上，57.2%的民众认为自己是台湾人，比去年10月的60.4%略为下降，3.2%的人认为自己是中国人，36.5%的人认为两者都是，比去年10月的33.5%，略为增加一点。

民调显示，如果只能两者择一，83.5%的民众认为自己是台湾人，10.6%的人认为自己是中国人，1.3%认为自己两者都是。

成大政治系暨政经所副教授蒙志成分析，本次调查中，对比于单纯排他的中国人认同，83.5%显现多数台湾民众绝对的认同感；但相同问题在2015年3月的调查中，却有高达90.6%的受访者具有台湾人认同，而今却少了七个百分点，整体呈现下滑的趋势。

蒙志成就认为，这与大陆推动“青年邀访交流”与“国民化待遇”政策有关，让台湾民众在大陆可以取得和当地相同的优惠，举凡生活、就业、居住和学习等都享有和大陆人一样的待遇，大陆政府也针对青年创新创业、贷款融资都特别照顾。

蒙志成说，在大陆推出这么多优惠待遇，台湾因为经济成长停滞、年轻人低薪学用落差下，这些政策就可能鲸吞蚕食台湾人引以为傲的自由民主价值，并提醒台湾政府应该要提出具体行动，防堵警惕。

另外，民调也显示，41.8%的民众认为两岸关系发展上没必要先承认九二共识，25.9%的民众觉得必须先承认九二共识；64.8%的民众认为没有因为两岸关系改变而经济上受到影响，29.0%的民众觉得有受到影响。蒙志成说，在本次调查中可以发现，民众支持九二共识的程度再度下滑。

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