中证监：前发审委员冯小树违法买卖股票被罚逾5000万新元

（联合早报网讯）中国深交所前工作人员、曾任股票发审委兼职委员冯小树涉嫌违法买卖股票，证监会决定没收冯小树违法所得2.48亿元（人民币，下同，约5037万新元），并处以2.51亿元罚款。

据中新社报道，中国证监会新闻发言人张晓军今天在北京出席证监会新闻发布会时透露上述消息。张晓军表示，中央第七巡视组对证监会开展专项巡视期间，向证监会移交了冯小树涉嫌违法买卖股票的相关线索。

经过调查审理，证监会查明，冯小树先后以岳母彭某嫦、配偶之妹何某梅名义入股拟上市公司，并在公司上市后抛售股票获取巨额利益，其交易金额累计达到2.51亿元，获利金额达2.48亿元。

张晓军表示，冯小树作为承担重要职责的监管干部，知法犯法，以他人名义在公司上市前突击入股，上市后卖出股票获取利益，违反了《证券法》第43条关于证券交易所从业人员买卖股票的相关规定，严重扰乱了资本市场管理秩序。

依据《证券法》规定，证监会决定没收冯小树违法所得2.48亿元，并顶格处以2.51亿元罚款。同时，对冯小树采取终身市场禁入措施。

张晓军强调，证监会对系统干部自身违法行为绝不姑息，依法严厉惩处，持续加大问责力度，促进金融业安全运行。

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