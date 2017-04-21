习近平贵州全票当选十九大代表 分析：意在显示重视扶贫工作

（联合早报网讯）中共贵州省第十二次代表大会昨天选出该省出席中共十九大的代表，中共总书记习近平以中央提名候选人的身份，全票当选。有分析认为，习近平从经济欠发达的贵州省当选中共十九大代表，意在显示他非常重视扶贫工作。

中共将在今年下半年举行第十九次全国代表大会，选举新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。目前，中共正在各部门、各省市选拔出席十九大的2300名代表。

按照惯例，习近平等中共领导人可由地方党代表大会选为出席全国代表大会的代表。2012年，习近平被中共上海市代表大会选为代表，出席同年下半年举行的中共十八大。

据新华社报道，20日上午，中共贵州省第十二次代表大会举行正式选举。当大会宣布习近平在选举中以全票当选十九大代表时，“全场爆发出长时间热烈的掌声。”

报道称，习近平在贵州参选，“是对贵州各级党组织的极大信任，是全省广大党员的巨大光荣，是对贵州各族人民的亲切关怀，是对贵州脱贫攻坚的巨大激励。”“习近平同志全票当选十九大代表，是730多名省党代会代表的共同意愿，代表了全省170多万名党员的共同心声，充分体现了4000多万贵州各族干部群众对习近平总书记的衷心爱戴，体现了对以习近平同志为核心的党中央的衷心拥护。”

在昨天举行的中共贵州省十二届委员会第一次全会上，被视为中国政治中生代明星的陈敏尔当选贵州省委书记。有分析认为，陈敏尔是下届中共政治局的热门人选，他可能在中共十九大前后离开贵州，到更重要的省市或中央担任职务。

陈敏尔昨天在会上表示，本届省委产生于贵州决胜脱贫攻坚、同步全面小康的关键时期，肩负着开创百姓富、生态美多彩贵州新未来的光荣使命。接过“接力棒”，就要跑好“接力赛”。每位委员都应该有重任在肩的使命感、主动担当的责任感和只争朝夕的紧迫感，都要认真思考如何以勤勤恳恳的工作、实实在在的业绩，交出一份优异的答卷。

有分析认为，习近平从贵州当选中共十九大代表，也是对陈敏尔工作的一种肯定。中共十九大后，全国人大将在明年3月进行换届。习近平有可能再次从贵州省当选新一届全国人大代表。

2002年至2007年习近平担任中共浙江省委书记期间，陈敏尔是中共浙江省委常委、宣传部长。从2003年2月到2007年3月，陈敏尔主管的《浙江日报》在头版设置“之江新语”栏目，累计发表232篇短评文章。这些文章的作者就是习近平。陈敏尔也由此被认为是一位深刻理解习近平治国理政思路的高级干部。

2012年初，陈敏尔从浙江省常务副省长调任中共贵州省委副书记。同年11月中共十八大后，陈敏尔升任贵州省长，2015年7月出任中共贵州省委书记。

（于泽远北京报道）

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