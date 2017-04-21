梁振英：商讨粤港“并船出海”开拓“一带一路”

（联合早报网讯）香港特首梁振英率团到粤港澳大湾区进行考察，访问期间团员处处感受到广东城市对香港构成的竞争压力。其中，深中通道和港珠澳大桥未来就难免出现龙争虎斗。有团员坦言，担心香港因基建不断受阻而影响了竞争力。

考察团今日完成大湾区六个城市的视察后返港，梁振英作总结时称，未来两星期要形成初步看法，5月底将意见交给中国国家发改委，再进行咨询，到今年9、10月就推出规划。

他说，意见当中不止城市发展，也有经济规划。他也说，港珠澳大桥及高铁一年后通车，将拉近香港与珠江口东、西岸城市群的距离。

“未来焦点是要通过规划，使香港的人流、物流及资金流更方便进入国内，提升香港经济发展动力，改善港人生活水平，以及提供港青发展机遇。”

他也介绍说，未来会与联组委员会讨论香港如何与大湾区城市“并船出海”，执行国家提出的“一带一路”倡议。他相信，香港的专业服务业相当成熟、专业人士在“一带一路”城市有一定经验与人脉，而广东企业要“出海”，香港能在税务、法律等方面为广东企业提供服务。

随团的中华厂商会会长李秀恒则指出，担心广东省在粤港澳大湾区规划上的政策及看法，会损害香港的利益，造成不公平竞争，因此建议港府理智和仔细考虑再作回应。

李秀恒说，明白广东省有自己的考虑，他也期望双方可互惠互利，但他担心广东只是拿个“香港招牌”，向中央争取有利的政策优惠，香港却没有得益，反而会造成恶性竞争。

李秀恒也坦言，这次考察所见，广东多个城市进步很快，政府投入很大力度促进发展，并得到民间的合作；反观香港当前所有事情都停滞，很多基建计划都被拖慢，情况令人忧虑，值得港府官员与社会反省。

他认为，大陆政府有决心，不论交通基建、土地运用及民生设施等均有了很大的进步，港府官员和政界人士应多往內地考察，才會有焦虑感，否則发展步伐会被超越。

访问团今日专程参观深中通道的工程进度，获悉该通道将于七年后落成，可经深圳沿海高速和深圳湾口岸往来中山与深圳，成为继港珠澳大桥后，连接珠江口东、西岸的另一条快速通道，两者届时将形成直接竞争。

据了解，为了跟深中通道“抢客”，港府现在倾向将港珠澳大桥的收费设定在偏低水平，定价不以“财务收益”作首要考虑，以吸引更大车流。

（易锐民 香港报道）

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