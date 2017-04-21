富商郑家纯入主香港有线电视 新东家否认有线将“染红”

（联合早报网讯）一度濒临倒闭的香港有线电视，获新投资者注资约10亿港元（1.8亿新元），完成重组后，以香港郑家纯家族持有45.5%股权的永升亚洲，将成为大股东，虽然其余股东还包括中资企业，但新东家否认有线将被“染红”。

经营有线电视的有线宽频宣布，拟大折让逾65%供股引入永升亚洲，有线宽频今早复牌，股价开市即急挫逾两成。但新投资者其后承诺未来六年投资35亿港元，及裁员不超过10%后，股价显著反弹，收市倒升逾16%。

有线是透过供股及将债务资本化等一系列交易，取得逾七亿港元新资金及削减三亿债务，等同财务状况改善约十亿。由于股权重组需要一段时间，有线已向港府申请，将收费电视牌照的续期限期延长至5月31日。

永升引入新世界主席郑家纯及其家族旗舰周大福企业为大股东，分别持股31.5%及14%。郑家纯家族当前主要从事地产及珠宝零售业务，两大旗舰上市公司新世界及周大福，总市值超过1800亿港元。

至于永升原大股东邱达昌，持股则大幅由42%降至24.5%；广州富力地产董事长李思廉持股16%；另一中资企业联想控股执董赵令欢则持股14%，原有股东信德董事总经理何超琼退出。

邱达昌是1900年代香港电视大亨、前亚洲电视创始人邱德根次子，现为远东发展集团主席、永升董事会主席，并身兼中国全国政协委员。

他今天在记者会上称，希望可于未来12个月内一次性削减两亿港元开支，但并非每年都要削两亿。而且，估计裁员最多只是10%，即约200人。

他指出，有线过去七年持续亏损，相信永升入主后最快三年才能赚钱，目前要争取收支平衡，站稳阵脚。另外，外界担心有线从此“染红”，邱达昌强调，日后有线新闻部编采绝对自主，也相信香港有相关的牌照监管。

“我自己及其他股东如郑家纯、李思廉、赵令欢等，皆为土生土长的香港人，我们有部份投资或位于内地，但香港有哪一家（企业）没在中国投资？”他坦言不明白“染红”之说。

他又称，当早前获悉有线股东九仓宣布不再注资时，他自己主动与九仓接洽收购，他也曾多次自问有线是否是“好投资”？，结论是“not really （不算是）”。

然而他对电视业的热情一直未减，并深信香港电视业不会灭亡，他仍看好电视业未来的发展空间。而且，他的家族与电视及娱乐事业有渊源，虽其后靠地产及酒店发迹，但根仍在有关行业。

至于本来同为永升股东的何超琼退出？邱达昌解释，两年前申请香港免费电视牌照时，曾邀请她加入，惟牌照迟迟未获批，故何已退出。他又宣布，入主有线后，永升将不会继续申请免费电视牌照。

被问到有线电视今后是否偏重财经而轻视港闻、大陆新闻？邱达昌多次强调，现在没有人手调配计划详情，但相信“24小时新闻台”会继续保留。

（易锐民 香港报道）

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