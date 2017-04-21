国民党主席之争 六人皆过连署门槛

（联合早报网讯）国民党史上最激烈的党主席选举进入最后一个月的决战期，六名参选人全数通过连署门槛，大大提高任何候选人在5月20日投票当天过半胜出的难度。如果新任党魁首轮难产，台湾最大在野党将在6月初举行第二轮投票。

国民党选举监察委员会今早在中央党部审查候选人资格并举行选举号次抽签。主持仪式的选监会主席许水德宣布，六名参选人，即国民党主席洪秀柱、前副总统吴敦义、国民党副主席郝龙斌、国民党前副主席詹启贤、台北农产运销股份有限公司前总经理韩国瑜和国民党籍前立法委员潘维刚的连署票数经审查后均合乎资格，正式确立六强争霸的胶着局面。

按照国民党主席选举办法，参选人须跨过3％连署门槛、缴交合格党员连署书1万3322份，经过审查才能成为正式候选人。据各阵营统计，人脉与动员能量强的吴敦义霸气缴出22万1891份；争取连任的洪秀柱有12万8888份，位居第二；至于其余参选人，郝龙斌缴10万8233份；詹启贤10万4359份；潘维刚10万零870份；韩国瑜5万7341份。

由于连署书总数达逾72万份，远超合格党员人数近25万，外界因此质疑参选人“灌水”，人头党员争议再次浮上台面。

据台湾媒体报道，经党中央花费两天查核84％的党员连署书份数，剔除掉重复连署与无效连署书后，总合格份数仅18万6497份，合格率仅25.85％，其中吴敦义合格率30.43％，洪秀柱合格率在六人中则倒数第二，达19.3％。

台湾大学政治系教授王业立接受《联合早报》访问时认为，连署书只是参选门槛，“实际投票的数量才最重要”。

他说：“目前来看，候选人放弃竞选或与其他阵营整合的可能性不大，但党员自主性弃保不无可能，得看谁在民调中领先，各阵营也可能以放烟幕弹的方式，有意无意地操作弃保效应，到时就有可能出现首轮过半的候选人。”

国民党党章规定，党主席选举候选人以得票数过半者当选，若无人过半，得票最多的两名候选人将进入第二阶段，6月4日进行第二轮投票。

被视为大热的吴敦义今天与其他候选人一样，未亲临中央党部抽签，但其阵营声势最浩大，由夫人蔡令怡率立委马文君、李彦秀和许淑华等人，高喊“520一轮拼过半”。

吴敦义办公室组织部执行长李哲华告诉《联合早报》记者，虽然竞选团队有信心第一轮过半胜选，但仍不免担心支持者因吴敦义连署踊跃，认为他当选无虞，结果不出来投票，影响得票率。

随着连署过关，各参选人也紧锣密鼓地投入拉票行动。党中央将在下周六以及5月6日举办电视政见发表会。新任党主席产生后，定8月20日就职，挑起团结、重建党，以及领导国民党重新取得执政权的重任。

（黄顺杰 台北报道）

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