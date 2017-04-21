中国国防部否认空军对朝“高度戒备”

（联合早报网讯）中国国防部否认空军轰炸机部队调整至“高度戒备”状态，以应对朝鲜半岛紧张局势。

据中新社报道，中国国防部新闻局今天回答记者提问时表示，“中国空军轰炸机部队‘高度戒备’应对朝鲜半岛紧张局势”的报道不属实，中国军队在中朝边境保持着正常的战备和训练状态。

据凤凰网报道，此前中国国防部已多次对“中国增兵中朝边境”的消息辟谣。

4月12日，中国国防部新闻局在回应媒体询问时表示，“中国军方向中朝边境增派了15万名士兵”相关报道纯属捏造。2月23日，针对媒体报道，“朝鲜领导人金正恩的长兄金正男在马来西亚遇害后，近期中国向中朝边境增派千人，以防突发事件”的消息，国防部新闻发言人回应称，“解放军增兵中朝边境的报道，毫无根据、纯属捏造”。

另据英国《每日电讯报》21日报道，为应对美朝剑拔弩张的态势，俄罗斯近期向俄朝边境部署部队和重型装备。俄远东地区有媒体报道称，自上周以来就不断有军用车队向朝鲜边境方向驶去。地方电视台还播放了一辆载着包括“道尔”地对空导弹系统在内的12辆履带车的火车向海参崴方向开去的画面。

俄官方对此并未给予证实。据上述报道，俄军方发言人表示，这些活动只是例行演习的一部分。

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