梁振英:香港要与粤港澳大湾区城市合作实现双赢

（联合早报网讯）香港特区行政长官梁振英21日结束对粤港澳大湾区三天的考察行程。他表示，此行率团就大湾区规划进行了有效考察、访问和交流，特区政府将在未来两至三周得出初步意见，并于5月底向国家发展和改革委员会提交，随后便展开咨询，预计相关规划将于9月底或10月初推出。

新华社报道，据特区政府新闻处消息，梁振英在返港前表示，大湾区城市为香港提供了发展平台，而香港则具备大湾区城市所需的优势，只要配对得当，互相合作，便能实现互利双赢。

他说，香港在金融、服务、国际贸易和物流等领域具有较大优势，可以协助大湾区城市发展。与此同时，大湾区城市现在的发展水平高、速度快，这又能让香港依靠国家发展提高自身的经济发展，改善民众生活，为香港年轻人创造更好的发展机会。

梁振英透露，特区政府接下来会重点研究如何通过有效规划使香港的人流、物流和资金更顺畅地进入内地。他希望，香港各领域的专业人士能帮助大湾区城市的企业“出海”，并在法律、工程、税务等多方面提供优质专业服务。

梁振英于19日率行政会议非官守议员、策略发展委员会和经济发展委员会委员展开了对粤港澳大湾区多个城市的考察。在为期三天的行程中，他们与广东省和广州市的相关负责人会面，并参观了珠江西岸的多个城市。

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