24省份公务员联考今举行 最热岗位竞争比1746:1

（联合早报网讯）4月22日，中国全国有24个省份举行2017年公务员招录的省考笔试，因选择同一天“扎堆”考试，这也被称为公务员“联考”。据统计数据，24省份的招录中，有8个岗位的竞争比超过“千里挑一”，其中竞争最激烈的岗位竞争比高达1746：1。

中新网报道，今天举行公务员招录省考笔试的有24个省份包括：吉林、黑龙江、浙江、贵州、福建、云南、湖南、甘肃、江西、广西、海南、新疆、天津、山东、山西、四川、内蒙古、安徽、湖北、宁夏、重庆、河北、陕西、青海。

根据各地公布的招录人数统计，上述24省份本次公务员招录总人数接近12万，其中，湖南、黑龙江、山东、广西等省份计划招录人数均在8000人以上。

由于部分省份未公开最终的报名人数，目前尚无法统计上述24省份的报名总数。不过，根据已公开数据，本次省考，青海、内蒙古、广西等省份的报名人数都创历史新高。

按照公考辅导机构华图教育和中公教育提供的预测数据，本次24省份公务员招录的报名考生或将超过370万人。

从最热岗位的竞争来看，根据华图教育的统计数据，截至报名结束，上述24省份的招录中，有8个岗位的竞争比超过“千里挑一”，竞争最激烈的岗位是宁波市江北区人才市场管理办公室“人才开发”岗位，竞争比高达1746：1。

去年10月1日开始，人社部发布的《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》正式实施。与以往相比，新版办法中，增加了雷同答卷的处理条款。

该办法称，在阅卷过程中发现报考者之间同一科目作答内容雷同，并经阅卷专家组确认的，由具体组织实施考试的考试机构给予其该科目（场次）考试成绩无效的处理。根据规定，报考者之间同一科目作答内容雷同，并有其他相关证据证明其作弊行为成立的，视具体情形5年内直至终生不得报考公务员。

本次24个省份参加的公务员联考中，多地在考前强调，将采用技术手段进行雷同卷检测，严惩作弊行为。

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