世行行长：中国在当今全球发展中的领导作用“前所未有”

（联合早报网讯）世界银行行长金墉在当地时间20日，于美国华盛顿谈及“一带一路”建设时表示，这一项目对于中国和世行来说都非常重要。中国在当今全球发展中起到的领导作用“前所未有”。

中新社报道，金墉当天在国际货币基金组织（IMF）与世界银行2017年春季年会期间举行的发布会上做上述表态。他说，中国始终致力于发展，并且努力推动周边国家、“一带一路”沿线国家以及世界各国的发展。

金墉表示，世行与中国政府以及亚洲基础设施投资银行（亚投行）保持着非常紧密的合作关系，世行期待继续深化这种合作关系。他介绍称，世行已经与亚投行以联合出资的方式在印度尼西亚共同开发了两个项目。本次年会期间，他将再与亚投行行长金立群签署一份谅解备忘录。

谈及全球化和自由贸易时，金墉表示，二者均有利于消除贫困，同时也是世界经济增长的重要组成部分。他呼吁各国构建更加自由、开放的贸易环境，并考虑如何在全球经济竞争中占得先机。

金墉说，美国指责自由贸易抢走了美国的工作岗位，但如果查阅世界贸易组织的相关报告便可知，从全球范围来看，自动化是导致工作岗位流失的主要原因，自由贸易的因素最多占20%。

对于贸易问题，IMF总裁拉加德当天在另一场发布会上表示，IMF有信心与特朗普政府在贸易问题上取得成果，让全球贸易体系更有效率、更加公平。她同时强调，自由贸易是世界经济增长的引擎。她呼吁各国在世贸组织的框架下解决分歧，以合作的方式实现包容性增长。

谈及中国经济时，拉加德表示，中国经济的表现好于预期，其部分原因是中国官方采取了刺激性措施。IMF肯定中国经济的再平衡过程，包括从投资转向消费、从制造业转向服务业等。拉加德同时提醒中国重视信贷增长问题以及房地产过热等问题。

IMF最新发布的《世界经济展望报告》预测，中国的经济增长今年将达到6.6%，明年将达到6.2%，两项数据均比此前的预期有所提升。

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