中国24省份公务员联考 招录近12万人

（联合早报网讯）今天，中国全国有24个省份举行2017年公务员招录的省考笔试，因为选择同一天“扎堆”考试，这也被称为公务员“联考”。本次考试，24个省份总招录规模近12万，为严肃考试纪律，多省份在考前表示，将在笔试阅卷中增加雷同答卷甄别环节，严惩作弊行为。

中新网报道，今天，选择同日举行公务员招录省考笔试的有24个省份，包括吉林、黑龙江、浙江、贵州、福建、云南、湖南、甘肃、江西、广西、海南、新疆、天津、山东、山西、四川、内蒙古、安徽、湖北、宁夏、重庆、河北、陕西、青海。

根据各地公布的招录人数统计，上述24省份本次公务员招录总人数接近12万，其中，湖南、黑龙江、山东、广西等省份计划招录人数均在8000人以上。

由于部分省份未公开最终的报名人数，目前尚无法统计上述24省份的报名总数。不过，根据已公开数据，本次省考，青海、内蒙古、广西等省份的报名人数都创历史新高。

按照公考辅导机构华图教育和中公教育提供的预测数据，本次24省份公务员招录的报名考生或将超过370万人。

从最热岗位的竞争来看，根据华图教育的统计数据，截至报名结束，上述24省份的招录中，有八个岗位的竞争比超过“千里挑一”，竞争最激烈的岗位是宁波市江北区人才市场管理办公室“人才开发”岗位，竞争比高达1746：1。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅