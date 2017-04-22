IMF亚太局局长李昌镛建议中国开放服务业

（联合早报网讯）国际货币基金组织（IMF）一名高级官员建议，中国应该扩大服务业领域的对外开放，这样一方面可以缓解与美国的贸易摩擦，另一方面也可以促进全球贸易。

彭博社报道称，IMF亚太局局长李昌镛在华盛顿出席财长与经济部长会议间隙接受采访时说，中国的医疗、卫生、法律和金融服务等领域可以放开。

李昌镛认为，服务业的开放可以让中国获益颇多，也能增加与美国的贸易往来。

此前美国总统特朗普已和中国国家主席习近平就两国贸易的“百日计划”达成共识，美国商务部也在研究如何降低对其它国家的贸易逆差，而这其中去年就有3470亿美元来自对华贸易。

美国政府周四宣布对钢材进口启动调查，给中美两国关系新添了一个潜在的冲突点。

中国仍是全球最大的制造国和出口国，不过服务业对其经济增长的贡献也越来越大，因政府希望经济从重工业和出口导向型向服务与内需引导型转变。目前服务业在中国GDP中占据了半壁以上的江山。

美中贸易全国委员会估算，全球最大的两个经济体之间的贸易支持了美国约260万个就业机会。尽管美国对中国存在着巨额商品贸易逆差，它对华服务业出口却在迅速增长。2006至2014年，这一数字的涨幅超过了300%。

李昌镛认为，中美两国在完成100天的评估后会拿出一个路线图。

“我希望这个路线图会是具有建设性的，不仅对中国和美国是双赢的，而且有利于全球经济，” 他说。

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