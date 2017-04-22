权益没保障 台外劳吁劳工30日上街头抗议

（联合早报网讯）不满民进党政府未落实选前对劳工权益的保障，且在移工政策上，长期以来透过制度打压移工来服务资本家，“台湾移工联盟”号召不分本、外劳扩大抗争，邀请劳工团体、工会和非政府组织等站出来，30日走上街头游行抗争。

联合新闻网报道，台湾移工联盟表示，总统蔡英文选前和工斗团体见面的时候承诺，执政之后，外籍劳工休假时，雇主可以使用政府长照资源与喘息服务；且现行家务移工没有法令保障，无法休假的问题，承诺优先立法保障家务劳工劳动权益。

但民进党上台后，“当代奴工”制度却未被终结，现在蔡英文就职将满一年，“政党轮替没有让工人出头天，反而变本加厉的持续朝向资本靠拢，独厚权贵财团，任由经济发展凌驾于劳工权益之上”。

台湾移工联盟表示，台湾的移工政策，长期以来就是透过制度上对移工的打压，来服务资本家，因此面对蔡政府的亲资立场，持续打压移工劳权的手段，移工选择在五一劳工游行的前一天，走上街头争取“劳动者”的权益。

台湾移工联盟表示，诉求有三个：希望废除私人仲介制度，让政府作为平台，劳资双方提出需求让政府媒合，让移工不须被剥削高额仲介费用，也能避免私人仲介垄断市场，衍生非法剥削和暴力控制。

让外籍移工能自由转换雇主，避免让移工面对职场不合理的待遇时，只能忍耐到合约到期。

另外，反对长期照顾产业市场化，因为长照产业市场化长时间下来，会因为竞争导致成本而趋同，最终资方为了降低成本，便会开始降低劳工的劳动条件，并且要求修改“使用外籍移工家庭不得申请喘息服务之规定”，将看护工纳入劳基法，确实保障看护工的劳动权益。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅