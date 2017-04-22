河北开展渗坑污染排查整治专项行动

（联合早报网讯）中国河北省政府决定自今年4月至8月，在全省范围开展渗坑污染排查整治专项行动。

中新社报道称，对于近日媒体报道的廊坊市大城县工业污水渗坑问题，河北省委、省政府高度重视，省委书记赵克志、代省长许勤亲自听汇报、作指示，要求认真调查、认真整改、严肃问责，并举一反三在全省开展大排查、大整治行动，确保人民群众生命财产安全。

为深刻汲取教训，切实做好全省渗坑排查整治工作，依据全省集中整治“散乱污”工业企业专项实施方案和打击危险废物环境违法行为专项行动有关要求，河北省政府决定在全省范围开展渗坑污染排查整治专项行动。

河北省政府办公厅昨天（21日）下发紧急通知，要求各地各部门按照《河北省渗坑污染排查整治专项行动方案》要求，结合本地本部门实际，认真组织开展大排查、大整治。

按照该方案，专项行动将全面排查河北省行政区域内的渗坑水质及纳污情况，严肃查处渗坑排污造成的土壤和地下水污染环境违法行为，依法处置、科学修复监测超标的渗坑。

据悉，本次排查的渗坑包括正在或曾经排放、倾倒、输送或者存贮含有毒污染物的废水，经监测超标的有积水且无防渗漏措施、封闭或半封闭坑、池、塘、井、沟、渠等。

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