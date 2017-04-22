阳明山公园蒋介石铜像遭泼漆断头 独派团体承认干案

（联合早报网讯）台湾阳明山国家公园、靠近花钟的蒋公铜像，今天（22日）上午遭不明人士断头，座身并遭泼洒红漆、喷字，现场留下装红漆的玻璃罐碎片。

联合新闻网报道，辖区北投警方已赶往採证中，之后，有关单位已将座身用塑胶布暂时包裹。行经游客对此景象，都诧异不已。

继日前乌山头水库八田与一铜像遭“砍头”，阳明山也发生前总统蒋中正铜像遭“斩首”事件。国民党政策会执行长蔡正元今天点名，毁坏蒋铜像是民进党和台独教唆的行为，这种一而再的长期恶劣行为，一定会被以牙还牙，“等着瞧”。

蔡正元也认为，阳明山蒋中正铜像被砍头喷漆，甚至指责蒋是228元凶，这是民进党和台独人士血口喷人、忘恩负义的行为。

另据台湾《民报》消息，先前数次破坏蒋介石铜像的独派团体“台湾建国工程队”发布声明，强调此次的行动是要告慰八田与一在天之灵。

声明称：“你们砍台湾朋友日本人八田！我们就砍日本士官石冈一郎！”台湾社会传言，蒋介石曾化名石冈一郎，因此独派团体把蒋介石称“石冈一郎”。

声明也痛骂蒋介石是“228民族大屠杀的元凶”“世界公认的四大杀人魔王之一”，台湾却到处矗立他的铜像，特别是近期发生八田与一头像被砍事件，该团体于是决定以牙还牙、以眼还眼，采取反制。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅