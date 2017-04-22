梁振英指“一国两制”打破诺贝尔经济学家理论

（联合早报网讯）今年是香港回归20周年，特首梁振英表示，“一国两制”是伟大构思，更打破了诺贝尔奖西方经济学家的理论。

明报新闻网报道，香港新华集团与香港大公文汇传媒集团出版《香港回归二十周年》纪念册，内里有多个篇章，如“回归祖国、开启新篇”“中央关爱，惠港挺港”“政府施政，实干有为”“发展经济，造福民生”等，以照片为主，包括“反港独，撑释法”集会、占领行动警方清场以及2016年立法会选举的图片等，形容“沉默大多数”用选票表达“反占”立场。

梁振英今天（22日）早上于纪念册首发仪式上致辞指出，香港在“一国两制”伟大构思下回归了20年，而该纪念册为成功落实“一国两制”作了重要见证，“十分珍贵”。

他之后特别提到，在香港回归后过渡期，有一位获诺贝尔奖的西方经济学家曾公开说“一个国家不可能同时存在两种货币”，惟现在20年过去，“港币的存在和自由兑换，不但证明了‘一个国家、两种货币’的可行，更为人民币的国际化发挥了积极作用”。

梁振英重申，香港在“一国两制”下有双重优势，未来要继续按照“国家所需，香港所长”方针，掌握国家“十三五”规划、“一带一路”和“粤港澳大湾区”发展机遇，“为香港，也为祖国的发展继续奋斗”。

翻查资料，1976年诺贝尔经济学奖得主、美国着名经济学家佛利民（Milton Friedman）曾于90年代质疑“一个国家，两种货币”的可行性，又曾估计香港货币会于回归后两年内消失。

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