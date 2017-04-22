江西9个月大男婴误吞开口扣针卡食道

（联合早报网讯）4月20日，在江西生活的一名9个月大的男婴误吞一枚开着口的别针，14个小时后辗转两家医院，最终被复旦大学附属儿科医院收治，化险为夷。

澎湃新闻报道，事件发生在4月20日，这名男婴为江苏人，在江西生活。事发时，其床头放着一块带有别针的小手帕，当日上午其母亲发现手帕上的别针不见了，虽然男婴未出现明显不适，但父母怀疑他误吞了别针，随即送至江西省儿童医院就诊，胸片结果显示，一枚呈V字形的开口别针卡在男婴的食道里，针头向上，医生建议马上转院接受治疗。

误吞别针14个小时后，男婴被复旦大学附属儿科医院收治。

为了减少患者伤害，专家团队制定了“胃镜检查并取出异物”的手术方案。然而，在进行胃镜检查时，在食管及胃内未发现别针，而在十二指肠降部发现了别针。但最为危险的是，这枚别针针头朝上开着口，如果不能及时取出，随着肠管的不断蠕动，别针很有可能刺穿肠壁造成肠穿孔，进而导致腹膜炎、败血症、感染性休克甚至危及生命。

手术在4月21日凌晨进行。“由于异物位置特殊，十二指肠降部空间狭小，而别针开口很大，在一次次调整别针位置后，慢慢把别针从十二指肠降部取出。”王玉环医生介绍说，整个手术过程格外小心，在牵拉异物的过程中，患儿只是黏膜受到了轻微的擦伤，并无大碍。

在医生、护士、护工的通力合作下，半小时后，别针在胃镜下被成功取出，手术顺利实施。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅