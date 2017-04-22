戴奥辛蛋引恐慌 林全：溯源并做好把关

（联合早报网讯）台湾首次验出鸡蛋有过量致癌物质二噁英（台译戴奥辛，dioxin），引起民众恐慌。行政院长林全今天（22日）上午表示，不是所有鸡蛋都有问题，但基于食安管理，必须封存销毁，相关补偿也会按照机制处理。林全并强调，政府会了解问题出在哪裡，并尽可能做好把关工作。

中央广播电台报道，卫福部食药署昨天（21日）公布彰化芳苑三家蛋鸡场的鸡蛋检出戴奥辛超标，封存约40万颗鸡蛋。

对此，行政院长林全今天到台中市视察鲤鱼潭给水厂，在回复媒体提问时表示，政府的“食安五环”最重要的工作就是加强检验，这次卫福部进行更多委托检验，其中，在苗栗蛋商发现疑似戴奥辛偏高的现象，虽然不是很高，还是必须处理、找出蛋的来源，并封存三家可疑蛋鸡场的鸡蛋。

林全表示，这40万颗鸡蛋不见得都是毒鸡蛋，但基于食安管理，还是要封存销毁，相关补偿也会依照机制处理。他并强调，政府会找出问题所在，并尽可能做好把关工作。

卫福部长陈时中上午接受媒体提问时也表示，卫福部已积极处理，要求向三家疑似有问题蛋场进货的厂商必须在今天下午3时全部下架，若未下架就开罚。

陈时中并指出，鸡蛋戴奥辛超标在安全值的疑虑不是那麽高。至于鸡蛋的后续流向，目前已建立追源和追踪系统，并掌握贩卖走向，之后也会针对末端店家像是早餐店、杂货店进行稽查。

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