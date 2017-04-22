明报：线缆未铺完国产航母明日料难下水

（联合早报网讯）明天（4月23日）是纪念中国海军成立的“海军节”，但根据香港《明报》记者在大连实地观察所见，中国首艘国产航母“001A型航母”不会如外界猜测般在海军节下水。

该报记者发自大连的报道称，星期五（21日）当天，国产航母仍在进行线缆铺设工作，虽然舰岛已经安装相控阵雷达，但其他外设电子设备以及舰载武器尚待安装。而已经具备动力系统的航母，也未经过发动机“试车”及锅炉吹管等工序，这意味着短时间内，001A型航母仍不能下水。

报道指，约20多名身穿蓝色工作服、头戴白色安全帽的船厂工程人员，在21日上午9时齐聚甲板中侧，在短暂的会议后，即分散开各自工作。在甲板中部的舰岛上，可见前后两端的两侧均设有相控阵雷达，与辽宁舰不同的是，这四块相控阵雷达较辽宁舰上的雷达面积稍大，且与舰岛呈一定角度。

报道引述不愿具名的分析人士表示，这意味着国产新型航母或是安装较辽宁号346型雷达更为先进的346A型雷达，该雷达可以有效降低近岸杂波的影响，而架设的角度则是为减少雷达波对起飞和降落阶段的舰载战斗机“歼-15”的干扰。

另一名分析人士则认为，346A雷达从总的性能来说，基本上可以与美国AN/SPY-1D“宙斯盾”相控阵雷达性能相当。

不过，除了相控阵雷达外，舰岛上仍然不见舰载卫星收发设备、通讯天线，乃至于气象球等设备及零部件。航母甲板的四周，也不见任何舰载武器装置，甲板上也没有画线。对比辽宁舰与001A型航母各工序的完成时间，可见“001A”的工程效率相对有所提升，步骤次序也与辽宁舰不尽相同。不过，部分原因也是由于辽宁舰是由苏联航母“瓦良格”号改造而来，一直在水中改建，与在岸上新建一艘航母有很大差异。记者21日也没有发现能将航母移入水中的横移装置。

以记者当日所见，辽宁舰甲板已经全部封闭。在大型舰船的建造过程中，甲板封闭意味着动力系统已经初步安装完毕，并通过相关部门的初步验收。

不过到目前为止，中国首艘国产航母未曾“试车”（发动机试运转）及锅炉吹管等工作。

锅炉吹管是指对蒸汽管道进行吹扫，使之干净、无污染的工序，因为汽轮机在发电时，对进入的蒸汽品质有要求，如果有污物如铁锈等进入，会损坏旋转的叶轮，所以为了保证蒸汽的清洁，“吹管”是舰船下水试航前最基本的准备工作。附近居民也称，从未听到国产航母发动的声音，不曾见到或闻到航母方向有异常烟雾或气味。

此外，21日一整天里，大量蓝衣、橙衣以及白衣工程技术人员继续在甲板上工作，不见有穿海军制服的人士。一到傍晚，他们就陆续收工，完全不像要赶工期的样子。最为显眼的是，在甲板的中部左侧可见有黑色电缆，数名工程人员在引缆布线，这意味着航母的线缆铺设工作仍在进行。

不过上述分析人士称，航母甲板上线缆存量不多，可见主要的线缆架引铺设工作已经完成。一旦电缆铺设全部完成，则可以全舰通电，以为下水后各项设备做好电力保障基础。而大陆浩汉防务网也曾有文章指出，直至上述阶段，工程进度也才只是达到整体的70%。从目前的国产航母的工程进度上看，暂未具备在海军节下水的基础条件。

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