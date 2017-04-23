"两弹一星"元勋：中国可在十年内实现载人登月

（联合早报网讯）今年底，“嫦娥五号”将带月球样本返回，完成“探月”的最后一小步。中国人何时“登月”？22日，“两弹一星”元勋、中国科学院院士孙家栋在武汉接受记者专访时表示，只要国家立项，从科技发展趋势看，中国可在十年内实现载人登月梦想。

据新华社报道，对于接下来的“登月”和“驻月”，中国又会在何时迈出步伐？对此，孙家栋院士说，载人登月需要在近月轨道的超远距离上进行空间交会对接，在大型运载火箭设计等技术层面，中国正不断摸索积累经验，有的已进行了初步探索，有的需要在未来实践中继续深入探索。但是，按照科技发展的速度，中国人登月是一个“不出十年就能实现的梦想”。

“中国人必然能登月，但登月不是盲目的。中国载人航天的发展，正按既定的目标，有计划有步骤，逐一完成。何时进行载人登月，相关计划还在研究。这一项目在国家层面尚未立项。这要全面考虑必要性、可行性等多个层面的因素，要符合中国发展的具体情况。若在条件不成熟时就开展载人登月，是一种资源浪费。”孙家栋说。

孙家栋说，发展航天效果不会立竿见影，航天人才也需要文化来潜移默化熏陶滋润。因此，空间技术、空间科学、空间应用与科学普及要协同推进，通过多渠道开展航天科普，让更多的老百姓感受到身边的航天科技，让更多年轻人爱上航天。

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