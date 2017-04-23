特朗普“美国优先” 中国则积极布局全球基建

（联合早报网讯）美国总统特朗普提出删减美国投入世界银行及国国际货币基金的预算后，中国主导成立的亚投行行长金立群今天表示，亚投行愿更积极和其他机构合作，参与全球基础设施建设。

据联合新闻网报道，世界银行（World Bank）与国际货币基金（IMF）春季会议本周在华府召开，重要各国财长及各区域开发银行龙头齐聚，而特朗普当选后、已提出三年内大砍美国投入世银6亿5000万美元的运作资金，美国对全球金融体系的影响力，受到讨论。

而中国在多边金融开发体系担起协助区域各国发展的角色，也因亚洲基础设施投资银行（AIIB）运作后受高度注意，包括世银在内的多家金融机构龙头今天齐聚美洲开发银行（Inter-American Development Bank）位于华府的总部，各银行行长与总裁决议深化合作，并鼓励全球私部门投入支持永续与包容式经济成长的全球基础建设计划。

值得注意的是，美洲开发银行讲台上、来自世界各多边金融机构的10位巨头，其中有两位来自中国，除金立群外，中国主导成立、针对金砖国家的新开发银行（New Development Bank）副行长祝宪也介绍基础设施建设对开发中国家的重要，并指出新开发银行去年投入15亿美元用于金砖五国的绿能及基础设施计划。

美国是美洲开发银行最大股东，对拉丁美洲国家的经济与社会发展有众多贡献，而过去美国精神与价值在全球彰显的年代，现在朝向“美国优先”向内看，也让这场开发金融机构龙头齐聚的舞台，出现中国式发展机构渐占要角的景象。尽管美籍的世界银行总裁金墉仍坐正中央，但位于在舞台外侧的金立群，更显意气风发。

金立群说，多边金融机构愿齐聚一堂，是对世界释出强而有力的讯号，也就是为强化全球的基础设施建设，各方会携手合作；而亚投行从成立第一天开始就清楚表明，不是为挑战现有体系，而是要更针对不同区域国家的需求、细化协助。

他还感谢包括亚洲开发银行、世银等众多机构的慷慨资助与合作，让亚投行成立第一年就能投入相关建设计划中，他说，亚投行不会完全照抄其他机构的运作方式，但会在高标准下和各方深化合作。

亚投行成立至今，成员规模已扩增至70个，成为仅次于世银的全球第二大多边开发金融机构，超过亚银的67个。

资料显示，亚投行去年批准贷款投资达17.3亿美元。亚投行第一年完成的融资专案中，多是与世银、亚银及欧洲复兴开发银行等现有多边机构合作的联合融资案。

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