肖捷：有信心实现今年经济增长6.5%左右的预期目标

（联合早报网讯）二十国集团（G20）财长和央行行长会议4月20日至21日在美国华盛顿举行。会议主要讨论了当前全球经济形势和增长框架、国际金融架构及全球金融治理、促进对非洲投资倡议、金融部门发展和监管等议题。中国财政部部长肖捷和中国人民银行行长周小川率中国代表团出席了会议。

据新华网报道，肖捷表示，2017年以来，中国经济发展中的积极因素继续增多，一季度中国经济比去年同期增长6.9%。供给侧结构性改革深入推进，“三去一降一补”取得积极进展，经济发展新动能继续增强，新业态新模式快速成长。中国有信心实现今年经济增长6.5%左右的预期目标，这将对全球经济增长作出更大贡献。

肖捷指出，近期全球经济复苏态势向好，市场情绪趋于乐观，但仍面临诸多风险和不确定性，特别是部分发达国家经济政策尚不明朗。G20各国应加强宏观经济政策协调，继续落实G20杭州峰会重要成果，不断深化结构性改革，积极促进开放型世界经济发展，不断巩固经济复苏势头。

周小川指出，有国家提出应关注全球失衡问题，中方认为更应关注全球失衡与现行国际金融架构之间的内在联系。由于现行国际金融架构存在缺陷，资本流动与经常账户余额的变动呈反方向。亚洲金融危机爆发后，亚洲各国认识到，金融安全网不够完善，国际货币基金组织的危机救助存在不足，因此储备货币成为安全港，资金流向储备货币国。危机后，亚洲各国致力于发展出口，并积累外汇储备，购买发达国家的安全资产。本次金融危机的情况也是类似的，发达国家为应对危机推出量化宽松政策，此后随着其经济复苏稳固而退出量化宽松政策，全球资本流动开始逆转。因此，应关注失衡与国际金融架构之间的内在联系。

肖捷表示，作为今年G20财金议程的一项重要成果，G20发起促进对非洲投资倡议并取得积极进展，中方对此表示赞赏。该倡议强调非洲国家主导原则，充分尊重非洲国家的意愿和国情，同时鼓励G20成员国积极参与、广泛征询国际组织建议，为倡议的后续落实打下了坚实基础。G20各国应加强与非洲国家的整体合作，力争达成互利共赢的成果，共同为非洲经济乃至全球经济可持续和包容性增长作出贡献。同时，要保持倡议的延续性，推动倡议在G20进程中不断取得积极进展。当前，许多G20国家开展了对非投资合作项目，这是国际社会对非合作的重要组成部分。下一步，应加强G20各国现有合作与倡议之间的协调，共同促进对非洲的投资合作。

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