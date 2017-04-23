中联办官员：香港未来五年都不适合重启政改

（联合早报网讯）香港中联办法律部部长王振民22日在北京表示，感觉未来五年重启政改，时间并不合适。王振民是在由北京大学举办的“香港回归祖国二十周年研讨会”后做的上述表态。他表示，政改这么多年也没有改成，不能把未来五年、10年都放在政改上，而不解决住房、民生、经济问题。

据《人民日报海外版》官网海外网报道，香港特区候任行政长官林郑月娥早前到北京接受“国务院令”时，表示有向国家领导人反映香港市民对全国人大常委会“8·31”决定的关注。香港中联办法律部部长王振民在研讨会上指出，中央“8·31”决定不变，香港未来五年都不适合重启政改：“这已经是改了这么多年，最后没有改成，没有改成，总不能我们把未来五年时间都放在政改上，我们别的事都不做，都搞政改，你们愿意吗？只要一启动政改，其他事情根本就做不了，我相信大家都记忆犹新，对吧，反对的人永远都反对。”

被问到现在中央对普选的态度是否有改变，王振民说：“中央没有改变，中央还是按照‘8·31决定’推动香港政改，没有改变。”

香港特区现任行政长官梁振英早前表示要求中央收回“8·31”决定不切实际，他表示“社会上相当部分有政治影响力的朋友，他们长期以来与内地中央无接触，长期以来对中央对香港的基本方针政策，以致对香港形势评估是缺乏认识的，因此长期以来出现误判。误判亦包括最近行政长官选举，中央的底线在哪里。”

特区候任特首办回应指，正如竞选政纲中指出，明白市民对普选的诉求，但相关议题有争议性，政府不能贸然行事，必需审时度势，凝聚共识。候任行政长官在上任后会尽最大努力，在“8·31”框架下营造有利推动政改的社会氛围。

香港立法会前主席曾钰成表示，王振民言论背后的理论相信大家都明白。他表示特区政府政改失败的经历，动用资源和人力，引起极大社会争议，甚至引发非法“占中”，但结果依然无功而退。他认为除非有成熟条件，否则重启政改只会是扰攘一番而别无所获。

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