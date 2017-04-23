论文抄袭事件 中国科协：施普林格出版集团理应承担撤稿责任

（联合早报网讯）近日，施普林格·自然出版集团宣布撤回旗下期刊的107篇来自中国的论文，创下正规学术期刊单次撤稿之最。对此，中国科协火速表态：出版集团没有采取积极有效措施防止类似事件发生，施普林格·自然出版集团和期刊编辑存在内控机制不完善、审核把关不严格等问题，理应对此承担责任。

据南方都市报报道，当地时间4月20日，世界最大学术出版机构之一施普林格出版社发表撤稿声明，宣布撤回旗下期刊《肿瘤生物学》发表于2012年至2016年的107篇论文，原因是同行评议造假。107篇论文全部来自中国，创下了正规学术期刊单次撤稿数量的纪录。

根据施普林格给出的名单，此次撤稿涉及的医院和医学院包括：中南大学附属湘雅二院、浙江大学附属第一医院、复旦大学公共卫生学院、中国医科大学附属第四医院、山东大学附属齐鲁医院、上海交通大学第六人民医院、浙江省人民医院、上海交通大学附属第一人民医院、中国医学科学院附属盛京医院，等等。

4月21日，中国科协官方微信发布消息称，中国科协高度重视此次事件，有关党组领导第一时间会见施普林格·自然出版集团大中华区总裁安诺杰一行，就撤稿事件进行坦诚深入交流。

中国科协认为，论文因虚假同行评审问题被撤，应该以适当方式让公众了解撤稿事件中各方主体的责任。作者和“第三方”中介确实存在不可推卸的责任，但2015年撤稿事件发生后，出版集团没有采取积极有效措施防止类似事件发生，出版集团和期刊编辑存在内控机制不完善、审核把关不严格等问题，理应对此承担责任。

中国科协所说的“2015年撤稿事件”，指的是2015年8月，同样是施普林格集团，撤回了旗下10个学术期刊已发表的64篇中国作者的论文。理由与此次撤稿如出一辙，即同行评议过程涉嫌造假。

中国科协在官微中表示，希望出版集团能够尽快完善内控机制，加强对期刊的管理，把问题论文处理在发表之前，而不是发表之后一撤了之，同时高度警惕以经济利益为目的、与“第三方”机构有勾结的“掠夺性期刊”。中国科协愿意加强与施普林格在出版诚信领域的交流与合作，共同维护国际科技期刊出版诚信。

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