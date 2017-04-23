陈茂波：大湾区城市需互补发展　港可偕内地城市“拼船出海”

（联合早报网讯）多名香港政府高官及立法会议员日前组成考察团，到粤港澳大湾区多个城市考察。香港财政司长陈茂波今早出席商业电台节目，他指香港需要与大湾区内的不同城市互补发展，香港的专长亦可以与内地其他城市“拼船出海”。

据明报报道，陈茂波在节目上指现在珠江口西边的城市变化很大，例如交通基建增多，现时交通四通八达。他亦列举不同城市间的经济发展都有不同，例如广州及深圳的服务业较强，肇庆就相对宜居因工业及服务业相对少。

陈茂波认为大湾区内城市需要互补发展，避免恶性竞争。他说，国家的十三五规划已经提到多项国家支持香港的发展，例如金融、航运及贸易等。他亦指出，相关定位非“国家单方面开单落黎”，香港亦曾向中央提意见。

陈茂波指现在一个多说到的词是“拼船出海”。他说，国家过去多说“招商引资”，多年后已经是第二大经济体，近年有较多国企到海外投资，不过存错投资失误的可能。陈茂波认为香港有强大专业队伍，可以提供协助，内地官员亦同意，如果可以与香港“拼船出海”能做好风险管理。

被问到香港可以在大湾区投资什么产业时，陈茂波说考察团的团员在肇庆时问过可以投资何种产业，对方回应指把持开放态度，但前提是不可以对环境有伤害。

陈茂波表示大湾区需要考虑到四个流通，包括资金、人才、资讯及货物。他指资讯的流通是一个现实问题，难以回避，在生活文化各方面需要留意，但团员讨论都认为不一定没有方法可以克服。

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