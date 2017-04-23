环保部副部长翟青带领巡查组抵达天津、河北廊坊

（联合早报网讯）中国环保部在京津冀及周边地区“2+26”城的大气污染防治强化督查正在进行第一轮和和第二轮的过渡交接。4月22日晚，环保部向媒体通报，环保部已派出七个巡查组对除山西省以外的24个城市开展为期一周的巡查。22日，环保部副部长翟青带领第一巡查组抵达天津市、河北省廊坊市。

据新京报报道，第二轮京津冀及周边地区大气污染防治强化督查于4月21日全面展开。当日，28个督查组共督查250家企业(单位)，发现169家企业存在环境问题，约占检查总数的67.6%。存在问题的企业中，“散乱污”企业违法生产的75个，超标排放的一个，未安装污染治理设施的10个，治污设施不正常运行的11个，存在VOCs治理问题的五个。

据介绍，为保障督查工作延续性，克服异地执法困难，本次强化督查采取“压茬式”轮换，通过前后轮次各四名人员共同工作的方式进行交接。环保部环境监察局相关负责人介绍，强化督查组按照“压茬式”轮换，各轮次不仅仅是对前期工作情况的交接，而是要以这种方式，做好“传、帮、带”，对之前各轮次了解到的当地环境保护情况、重点行业类型、污染源分布等基本情况，以及总结出的督查经验进行传授，方便下一轮次督查人员更好的开展督查工作，提升工作效率，确保强化督查工作的质量。

为确保各组交接工作顺利进行，环境保护部已陆续派出七个巡查组对除山西省以外的24个城市开展为期一周的巡查。环保部副部长翟青带领第一巡查组抵达天津市、河北省廊坊市慰问强化督查组，对强化督查工作提出指示，并要求第一轮和第二轮强化督查工作交接平稳过渡，确保督查工作质量。

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