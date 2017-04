一位中国公民在美购买敏感材料 面临20年监禁

(联合早报网讯)美国司法部周四(4月21日)在一份声明中说,被控非法向中国出口敏感材料的一位中国公民已经认罪。

据BBC报道,该声明说,这位叫Fuyi Sun(此前有报道称别名为Frank Sun)的53岁中国公民获取的这种碳纤维材料主要用于航天航空领域以及军事用途。

美国司法部称,Fuyi Sun在纽约一家法院承认,他为中国军方获取该材料。

Fuyi Sun将面临最高20年监禁的处罚,最终判决结果将在7月26日作出。

美国司法部2016年4月14日称,中国公民Fuyi Sun涉嫌参与一项在未经许可的情况下向中国非法出口主要用于宇航和军工领域的高等级碳纤维的活动。

美国司法部的声明特别指出,这种碳纤维向中国出口必须得到出口许可。

美国司法部高级官员卡林说,"这种碳纤维在宇航和国防领域具有多种用途,受到严格控制。Sun表示愿意支付一笔钱,避开美国的出口法律。"

《金融时报》当时报道称,Fuyi Sun为敲定该交易从中国抵达纽约后,于4月13日被捕。检方表示,他试图购买一种被美国监管机构出于"核不扩散和反恐原因"而管制的碳纤维。

根据提交给美国纽约南区地方法院(US District Court for the Southern District of New York)的诉状,Fuyi Sun试图通过一个声称所属公司可交易高科技产品的网站购买该材料,这些高科技产品包括用于航空航天和防务方面的产品,然而该网站其实是美国国土安全部(Homeland Security Department)的钓鱼网站。

美国土安全部说,Fuyi Sun表示这种纤维会被用于包括"高尔夫球"在内的民用用途,后来才承认打算把它用于军事目的。

想阅读更多新闻?

立即注册14天免费试阅