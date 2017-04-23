天津将追责彻查渗坑污染 并奖励举报人

（联合早报网讯）记者23日从天津市环保局获悉，针对天津市静海区唐官屯镇佟家庄村工业渗坑污染问题，天津市委书记李鸿忠、市长王东峰立即作出批示，要求坚决彻查、依法治理、严格问责，同时要求在全市范围开展自查自纠大检查。

据中新社报道，4月18日，有媒体发布“华北地区发现17万平方米超级工业污水渗坑”的图文报道，涉及河北、天津多地，引起公众广泛关注。环保部亦展开调查。

天津市委、市政府4月20日组织召开全市环境保护自查自纠大检查动员会，天津市委副书记、市长王东峰进行部署，要求以静海区渗坑污染问题为鉴，举一反三，在全市范围开展排查整治。全市组成16个局级干部为组长的专项督查组，全面排查大气、水、土壤污染和生态保护等问题，同时组织17个专项环保执法检查组对各区开展交叉互查。

天津市副市长孙文魁受天津市委书记李鸿忠、市长王东峰指派赴现场调查，并指导督促静海区落实整改措施。根据天津市委、市政府要求，市相关部门组成联合调查组，立即展开调查，对静海区及相关部门人员进行责任认定，将依纪依法严肃追责。

天津市环保局组织开展工业渗坑治理后督查，对该市2015年治理完成的92个渗坑逐一检查，坚决避免类似问题发生。

天津市环保局相关负责人表示，目前市环保局指导静海区对该渗坑水质、底泥及周边地下水、土壤进行了初步监测，下一步将优化布设监测点位，继续监测渗坑水体、底泥及周边土壤、地下水环境状况。下一步，天津市环保局将全面摸清周边环境状况，组织国家级专家对治理方案进行严格、科学论证，加快落实治理措施，确保7月底前完成。

此外，立即开展专项检查和治理。及时公布监测结果和治理进度，主动接受媒体和社会监督。并鼓励公众举报工业渗坑等环境污染问题，经调查属实，依照《天津市环境违法行为有奖举报暂行办法》，给予举报人奖励。

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