洪秀柱：连署不用在意 重点选票是否正比

（联合早报网讯）对于中国国民党主席选举党员连署书合格率偏低，国民党主席洪秀柱今天表示，连署书多寡不用在意，重点是未来选举票数是否成正比；未来将在全代会提出连署制度是否改正。

据联合新闻网报道，国民党主席选举候选人洪秀柱上午在嘉义市议会议长萧淑丽、副议长郭明宾等人陪同下，出席“感恩与祝福，挺柱大会”，现场聚集大批支持者。

对于现场媒体提出“国民党主席选举候选人所缴党员连署书的合格率偏低”，洪秀柱说，这是预料中的事，并不意外，这次候选人总共缴出的党员连署书，超过应有的人数，且增加很多，外界也觉得离谱。

洪秀柱指出，所造成的因素很多，包括一人替好多人连署，或者是抄名册；而自己阵营为什么反弹大，主要是阵营有派连署车、家访员到家连署等，当时就有5万多份，但经电脑筛选，碰到一样的人就作废，最后剩2万多份。

洪秀柱说，阵营的工作人员看到这种结果相当难过，不过，也不用太在意连署的多寡，至少大家都有过关，可以让党员有更多的选择。

洪秀柱认为重点在于连署多少份，主席选举就要有办法开多少票，不然，将来票数差距相当大，那对个人来讲，也是不太好的情形。

洪秀柱表示，连署书的多寡不用在意，对连署的制度是否需要改正，可以在二十全代会中提出。

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