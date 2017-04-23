中国专家：国产航母今天下水可能性基本没有

（联合早报网讯）据《环球时报》今天下午援引多名中国专家认为，中国首艘国产航空母舰今天（23日）下水的可能性基本没有。

此前，香港《星岛日报》指今早拍摄的图片显示，位于大连造船厂的航母，其周边的棚架都已移除，旁边放置一条直通甲板的蓝色楼梯，航母没有挂上彩旗，但周边已开始注水。

据报道，《环时》采访的多位专家均认为，船坞注水和下水没有必然联系，今天下水的可能性基本没有。但专家认为给船坞注水是出坞前最后一项大的工作。这意味着条件具备，国产航母即将下水，肯定是箭在弦上，眼前三四天的事情。

上述专家也说，虽然“辽宁舰”是中国首艘航母，但因为辽宁舰在此前已有一个前世之身（即属于中国以前就已下过水），此次国产航母是中国航母的首次下水仪式。给船坞注水也是对国产航母的水线以下舱室的一次检查过程，检查是否漏水，是否安全以及将一些理论数据和实践数值进行对比。在这个过程中，注水速度不会很快，因为要观察各个数值变化。

此外，按照国际惯例，大型船舶下水时要举行隆重的仪式，悬挂满旗满灯是军舰特有的庆典方式。作为中国首艘国产航母下水不悬挂满旗满灯，不举行仪式，这种概率低之又低。

另一方面，若认为中国海军68周年纪念日必须有标配的大动作，那海军也的确有一个大动作，只是被忽略了。今天（23日）上午9时，由导弹驱逐舰“长春舰”、导弹护卫舰“荆州舰”和综合补给舰“巢湖舰”组成的中国海军远航访问编队从上海黄浦江畔启航，赴亚洲、欧洲、非洲和大洋洲20余个国家进行友好访问。海军政治委员苗华到码头送行。

据报道，中国海军近些年来远航访问编队很多，但能让海军司令员或政委出席送行或欢迎仪式都是有特殊意义的。一般而言舰艇出访、亚丁湾护航，都是海军副司令、副政委迎送。

关于此次远航的意义，苗华在讲话中说，此次远航访问，是深入贯彻中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平“构建新型国际关系、打造人类命运共同体”重大战略思想的重要举措；是弘扬和谐理念、传播和平友谊的创新实践；是深化军事交流合作、展示海军良好形象的有力平台。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅