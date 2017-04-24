南昌言语康复中心被曝虐待聋哑童

（联合早报网讯）江西南昌一间言语康复中心被揭虐待聋哑儿童，多名教师不时对儿童拳打脚踢、捧打身体，更有教师被发现威胁一名失禁男童，指令他吃掉裤上的粪便，行为令人发指。事件曝光后，院长辩称是个别教师情绪失控犯错，更驳斥记者“爱心温暖的画面不拍，专门挑刺眼的博眼球”。

据南昌广播电视台报道，记者到涉事的南昌希望言语康复语训中心应征，在无学历及教师资格证明情况下仍获聘，惟上班首日即目睹多宗虐儿惨剧，有教师拍打儿童头部、拿小孩手部往栏上敲打，又大力摇晃他们，即使知道部分聋儿配戴助听器，不能承受剧烈动作，但教师全不手软。

而每当有暴力事件发生，其他老师均视若无睹，更有人笑指“刚开始来肯定会觉得打得很残忍，但也不是无理取闹......其实是为了他不懂发音哭出来，所以（打他）会发出更大声音”，又提醒记者“如果你要打人，要瞄一下窗外有没有人经过”。

其中一名男童被老师拍打头部后牙龈流血，记者问这样会否令小孩误咬舌头，岂料该老师竟称“舌头等下就好了，就是要让他们感到痛”，又指该小孩本来就是龅牙，自己并无用很大力。

除了在身体上施暴，有老师亦被拍摄到教唆一名男童大骂另一女童“猪头”、“笨蛋”，明显为语言暴力。中心的设备及卫生环境亦不堪入目，所有小童的牙刷都被密密麻麻地插在同一杯子里，甚至多人共用一条毛巾抹身。

报道曝光后，当地残联康复处执法人员已对中心提出整改。该中心院长回应时指虐儿事件只是个别现象，及个别教师情绪失控犯错，正安装闭路电视以便监察。该院长更斥责记者暗访十多天，只挑刺眼的事博眼球，认为自己亦是“受害者”。

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