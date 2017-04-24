中国第一代导弹驱逐舰退役 加入天津航母公园

（联合早报网讯）4月23日是中国海军节。当日，中国退役“重庆号”驱逐舰、353号潜艇以及两艘62型护卫艇正式落位天津泰达航母主题公园，此举标志肩负军事教学与国防教育使命的天津“航母编队”初具规模。

据中新社报道，“重庆号”驱逐舰，舷号“133”，是中国国产第一代导弹驱逐舰，1983年服役，2014年退役，曾圆满完成60余项战备巡逻、演习演练等重大任务。“重庆号”驱逐舰在“航母编队”中主要扮演“防空、反潜、水面作战”角色。

353号潜艇，艇名“长城175号”，属于035型潜艇，是以33型潜艇为母体进行现代化全方位改装而成，为中国自行研制的第一代常规动力鱼雷攻击潜艇，在中国自行研制潜艇领域首开先河。353号潜艇在“航母编队”中主要发挥“反潜”和“攻击”作用。

62型护卫艇，在上世纪六、七十年代，几乎参与了当时所有的海上作战，虽然体积较小，但以其机动灵活在海战中大显身手，屡建奇功。如今，该型护卫艇早已全部退出人民海军战斗序列，入列“航母编队”，将主要担负“机动卫士”的角色。

据天津滨海泰达航母旅游集团总经理刘卫东介绍，遵循“尽可能保留原貌”的原则，泰达航母对4艘舰艇进行了为期两年的修复和改造，最终形成以“基辅”号航母为核心，退役舰艇共同组成“航母编队”，这是航母公园作为国家国防教育示范基地，实现军民合作共赢的重要举措。

据了解，依托苏联海军“基辅”级航母首制舰“基辅”号改建的天津泰达航母主题公园，坐落于中新天津生态城内，占地面积22万平方米。24日起，其“航母编队”成员全部对游人开放。

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