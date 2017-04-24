江西一水泥厂现4具腐尸 疑相约自杀

（联合早报网讯）4月23日上午，中国江西南昌县莲塘镇莲武路老水泥厂宿舍发现3男1女尸体。南昌县公安局证实，经初步勘查，死者疑似相约烧炭自杀死亡，4名死者中3人身份基本确认，均系来昌外来务工人员，另有1名死者身份尚待确认。

据江西网报道，从南昌县公安局了解到，4月23日上午9时51分，南昌县公安局指挥中心接自称是房东的居民谢某某报警，称发现莲武路148号4栋1单元402室内2人可能死亡。随后，南昌县公安局莲塘派出所民警、县刑侦大队侦技人员，以及南昌市公安局刑侦支队侦技人员陆续赶到事发现场。经警方技术人员现场查勘，发现一间房间内有4名死者，尸体已腐败。

南昌县公安局介绍，现场勘查发现：房间内摆放了两只炭盆，内有炭灰，房间和门窗均用胶带密封，并从里面用挂锁反锁大门。现场无凌乱、打斗痕迹。根据警方现场提取到3人有关身份信息，3人分别是来自山东、浙江、湖南的外来人员。目前，还有1人身份正在调查。经初步调查，4人中有人于4月6日租住该房。其中3名已确认身份的死者，1人于4月7日乘坐D2322动车从深圳来南昌，1人于4月8日乘坐Z295火车从山东荷泽来南昌。尚未确认身份死者，目前仍在调查中。

南昌县公安局介绍，从现场勘查及现场调查情况，初步排除他杀，疑似相约烧炭自杀。目前，调查工作正在有序开展。

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