天舟一号首次采用以太网技术：未来太空上网不是梦

（联合早报网讯）随着中国天舟一号货运飞船的升空，专家指出，将来有一天航天员在太空也能登上互联网，高速浏览信息。

据新华社报道，“与之前的航天器相比，天舟一号货运飞船首次应用以太网技术，为未来空间站组网通信提供技术验证。”中国航天科技集团八院天舟一号测控通信分系统技术负责人冯书谊接受记者采访时说，以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准，可以不受空间限制来进行信息交换。有价值的信息在以太网中被资源整合，具有信息量大、高效、快速的传输特点。

现有航天器的通信网络系统在传输速度、服务质量和扩展性等方面已无法满足发展需求。随着航天技术的发展，未来空间站内需要传输处理的业务高速增长，对内部总线通信系统提出越来越高的要求。因此，设计新的适合空间站应用环境的网络技术成为必须解决的问题之一。

“此次天舟一号货运飞船首次应用以太网技术，目的就是为未来空间站组网通信提供技术验证。”冯书谊说，天舟一号搭载了一款特殊的“神器”——高速通信处理器。这个由中国航天科技集团公司八院研制的处理器是货运飞船以太网通信的重要组成部分，它就像一座大型机场，可以指引各种大小型飞机起飞降落，接收来自各地的乘客，也可以将乘客送往各地，是一个“核心交通枢纽”。

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