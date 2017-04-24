中共重庆市委通报巡视“回头看”整改情况

（联合早报网讯）中共重庆市委今日公布了中央巡视组对重庆市巡视“回头看”整改情况的报告，报告指出，2016年11月6日至2017年1月5日，中央第十一巡视组对重庆市开展的巡视“回头看”，是对重庆工作的“把脉问诊”，对重庆干部的“政治体检”，充分体现了中央对重庆的高度重视，对重庆干部的关心爱护。

报告称，中央巡视组反馈的意见，代表中央要求，体现中央权威，重庆市委严肃对待、诚恳接受，照单全收、坚决整改，举一反三、全面提高。

据中纪委网站报道，市委书记孙政才要求，要旗帜鲜明讲政治，把巡视整改作为严肃的重大政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述特别是听取中央第十一轮巡视情况汇报时的重要讲话精神，按照中央巡视工作领导小组及中央巡视组要求，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的举措抓好整改落实，全面改、深入改，改彻底、改到位，以整改的实际成效推动全面从严治党向纵深发展，推动全市各项工作取得新进展，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。经过全市上下两个月来的共同努力，巡视整改工作取得了初步成效。

报告要求，加强各级党员领导干部思想政治教育，进一步深化“薄、王”思想遗毒清除工作，坚决做到政治上清醒认识、思想上全面清理、社会影响上彻底清除。

报告最后指出，尽管巡视整改工作取得阶段性成效，但我们清醒认识到，全面从严治党永远在路上。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以这次巡视整改为新契机、新起点，团结带领全市广大干部群众，更加坚定地走对路、扎实干，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，努力把重庆各方面工作做得更好，确保如期全面建成小康社会、开启社会主义现代化建设新征程。

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